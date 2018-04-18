Колесо обозрения в Иркутске все еще планируют открыть ко Дню города

Виталий Барышников. Инвестор заинтересован в том, чтобы запустить долгожданный аттракцион к Дню города, который в этом году будет отмечаться 2 июля. Об этом на пресс-конференции в « АиФ в ВС» заявил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска

Тем не менее, по его словам, колесо обозрения — это сложное техническое сооружение, и торопиться с его открытием нет смысла, потому что безопасность аттракциона — самое главное. К тому же диаметр колеса достаточно большой — 50 метров. Поэтому колесо должно пройти все необходимые испытания и только после этого начать свою работу для горожан.

Также инвестор должен не просто поставить сооружение и запустить его, но и сделать благоустройство территории, чтобы людям было комфортно и удобно. Кстати, благоустройство острова Конный в этом году будут также проводить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кстати, кабинки на колесе будут закрытыми. Они будут оборудованы кондиционерами для удобства использования в летний и зимний период, а также радиосвязью. Во время прогулки на колесе, посетители смогут слушать ролики об истории Иркутска.