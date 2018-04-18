Ещё
Колесо обозрения в Иркутске все еще планируют открыть ко Дню города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Колесо обозрения в Иркутске все еще планируют открыть ко Дню города 

АиФ Иркутск 47 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Инвестор заинтересован в том, чтобы запустить долгожданный аттракцион к Дню города, который в этом году будет отмечаться 2 июля. Об этом на пресс-конференции в «АиФ в ВС» заявил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.
Тем не менее, по его словам, колесо обозрения — это сложное техническое сооружение, и торопиться с его открытием нет смысла, потому что безопасность аттракциона — самое главное. К тому же диаметр колеса достаточно большой — 50 метров. Поэтому колесо должно пройти все необходимые испытания и только после этого начать свою работу для горожан.
Также инвестор должен не просто поставить сооружение и запустить его, но и сделать благоустройство территории, чтобы людям было комфортно и удобно. Кстати, благоустройство острова Конный в этом году будут также проводить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Кстати, кабинки на колесе будут закрытыми. Они будут оборудованы кондиционерами для удобства использования в летний и зимний период, а также радиосвязью. Во время прогулки на колесе, посетители смогут слушать ролики об истории Иркутска.
АиФ Иркутск: последние новости
Иркутск вернёт право распоряжаться неразграниченными землями в 2019 году Жители Иркутского района скидываются на ремонт дорог В Усольском районе мужчина утонул при переходе реки по тонкому льду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии274
США разместили в Греции ядерное оружие310
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда17
Засосало насмерть60
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1062
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение