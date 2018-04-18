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Свердловский губернатор поручил внедрить умные технологии в муниципалитетах
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Свердловский губернатор поручил внедрить умные технологии в муниципалитетах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов ускорить перевод городов на «умные» технологии для дальнейшего преобразования Свердловской области в «умный регион», сообщает в среду департамент информационной политики главы региона.
"Повсеместное внедрение смарт-технологий — это не только необходимое условие соответствия мировым стандартам качества жизни, но и мощнейший драйвер развития экономики каждого муниципалитета и всей Свердловской области", — приводятся в сообщении слова Куйвашева на заседании совета по приоритетным стратегическим проектам региона.
Создание и развитие «умных» регионов и городов — это обязательное условие повышения качества, комфорта, безопасности жизни людей, создания дополнительных возможностей для развития бизнеса, упрощения взаимодействия граждан и организаций с госструктурами, отмечает департамент. Речь идет, прежде всего, о технологичных системах управления транспортом, городским освещением, коммунальными сетями, общедомовыми приборами учета, а также о развитии сервисов госуслуг.
Куйвашев поручил главам муниципальных образований Свердловской области определить приоритетные направления для поэтапной интеграции смарт-технологий во все сферы жизни.
По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, развитие цифровой экономики в Свердловской области ведется в рамках установок, данных президентом России, и поручений главы региона. Он сообщил, что к разработке концепции «умного региона» максимально привлекаются представители экспертного сообщества.
По словам первого вице-губернатора, планы по созданию smart-city на площадке ЭКСПО-парка в Екатеринбурге полностью соответствуют концепции «умного региона». При этом формат проекта предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области, отмечается в сообщении.
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