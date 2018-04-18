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Обзор инопрессы. Желающих инвестировать в обветшалую газотранспортную систему Украины не нашлось
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Обзор инопрессы. Желающих инвестировать в обветшалую газотранспортную систему Украины не нашлось 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: BFM.RU
Разногласия европейцев по поводу проекта «Северный поток — 2» комментирует эксперт портала Atlantico. Украина и Польша выступают категорически против. Киев, лишившись транзита, потеряет около 3 млрд долларов в год. Варшава, сопротивляющаяся зависимости от российского газа, также хочет получать деньги за транзит.
Сторонниками проекта остаются Германия и Франция, промышленность которых выиграет от получения дешевого российского газа. Однако Ангела Меркель недавно потребовала оставить часть транзита Украине. Для этого необходимо восстановить обветшалую газотранспортную инфраструктуру в этой стране, что потребует инвестиций. Желающих в Европе пока не нашлось, подчеркивает портал.
* * *
Эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) 17 апреля прибыли в сирийский город Дума для проведения следствия по делу о предполагаемой химической атаке, сообщает Agence France-Presse. Однако на Западе сомневаются, что они смогут обнаружить какие-либо улики.
«Русские уже могли побывать на месте. Мы опасаемся, что они уничтожили все свидетельства», — заявил ранее американский представитель в этой организации Кен Уорд. Французское министерство иностранных дел также посчитало весьма вероятным, что улики уже исчезли. Российское внешнеполитическое ведомство нашло эти высказывания очень странными, поскольку Россия первой выступила за скорейшее направление инспекции в Сирию.
* * *
Легендарный датский футболист Петер Шмейхель согласился поучаствовать в создании телефильмов для российского канала RT в преддверии чемпионата мира по футболу, что вызвало негодование в СМИ датского королевства. Удивительно и больно то, что легендарный вратарь решил выступить на стороне Кремля, подчеркивает газета Information. Бывший спортсмен с телегруппой посетит, например, завод и музей русского искусства в Нижнем Новгороде.
После непродолжительного флирта с демократией Россия превратилась в государство-изгоя, полагает Jyllands-Posten. Бывший спортсмен, завоевавший славу в сборной страны и команде «Манчестер Юнайтед», ошибся в выборе. Ему бы стоило помнить о своей репутации. Но речь не идет о бойкоте чемпионата, поскольку это, в первую очередь, спортивное мероприятие.
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