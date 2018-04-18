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Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету»
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Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
18 апреля начнется прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
Портал gosuslugi.ru: мой опыт; Мои интернет-достижения;Интернет-предприниматель, интернет — работодатель;Моя общественная интернет-инициатива.
Цели конкурса:
Популяризация обучения работе в сети интернет;Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;Выявление наиболее активных регионов;Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте, приложив свою конкурсную работу — эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
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