Начался прием заявок на конкурс «Спасибо интернету»

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт; Мои интернет-достижения;Интернет-предприниматель, интернет — работодатель;Моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в сети интернет;Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;Выявление наиболее активных регионов;Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.