Жалобами на ТСЖ заваливают инспекцию новосибирцы

Общие усилия жильцов и некоммерческих организаций в виде ТСЖ по идее должны быть направлены на обеспечение комфорта жильцов и благо­устройство дома. Но собственники квартир констатируют: если ТСЖ обрастает долгами, их выплата ложится на плечи всего сообщества, тогда как управляющие компании покрывают долги за счет накопленных резервных средств. Да и в разрешении конфликтных ситуаций с поставщиками ресурсов УК более компетентны, а вот профессионализм возглавляющих ТСЖ лиц часто оказывается под вопросом.

— С управляющими компаниями легче работать в правовом поле, — говорит заместитель начальника отдела лицензирования ГЖИ Наталья Петрова . — Специалисты более грамотные, и штат их больше.

На территории Новосибирской области таких объединений свыше 1 200 — это тысячи многоквартирных домов, миллионы квадратных метров жилья, качество управления которыми оставляет желать лучшего. Поэтому зачастую возникают ситуации, заканчивающиеся судебными исками.

Дела судебные

В июне прошлого года разгорелось судебное разбирательство между управляющей компанией «Сибавтостройсервис» и товариществом собственников жилья «Авангард», суть которого заключалась в том, что жильцы многоквартирного дома получали двойные квитанции об оплате коммунальных услуг. По данным ГЖИ по Новосибирской области, управление домом № 27/3 по улице Кирова осуществляется УК «Сибавтостройсервис» и только она имела право брать плату за услуги ресурсоснабжающих предприятий. По словам истца — директора УК Виктора Оспенникова, несколько собственников даже не подписывали заявления о вступлении в ТСЖ.

Двумя месяцами ранее под суд попала бывшая председатель ТСЖ «На Чемском», которую обвинили в многомиллионных растратах. Деньги жильцов за различные работы предприимчивый председатель переводила собственной компании, хотя работы на самом деле выполняли сотрудники подведомственного ей ТСЖ. Это продолжалось на протяжении нескольких лет. Страдали и простые работники товарищества, и жильцы, о которых по идее это самое товарищество должно было заботиться.

Председатель ТСЖ за растрату получила по заслугам — 3,5 года в колонии общего режима . Вот и выходит, что у нас в городе такая форма управления зачастую становится мошенничеством, когда все финансовые операции крутятся вокруг председателя, а он только и знает, что пополняет собственные карманы. В отличие от ТСЖ все текущие расходы управляющих компаний являются плановыми — ремонт домов и подъездов, вывоз мусора и уборка территории, поэтому особо «навариться» не получится.

Можно ли остановить бесчинства?

Закон о ТСЖ в России «заточен» под честных и порядочных управленцев. А такие, как известно, в дефиците не только в нашей стране. Жители должны понимать, за что они платят, кому и сколько, какие доходы товарищество имеет от рекламы. Должны быть уведомлены, какие помещения и кому сдаются в аренду — подвалы, первые этажи. Ведь все это формирует общедомовой бюджет. Но извечные вопросы, связанные с начислениями за ЖКУ, содержанием общего имущества многоквартирных домов, раскрытием информации, энерго­сбережением, и по сей день волнуют жильцов.

— Люди, объединившиеся добровольно, хотят иметь доступ ко всей информации, которой владеет председатель, — говорил начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв в прошлом году, когда ситуация с недовольством жильцов товариществами накалилась. — Если с председателем повезло, это счастливое ТСЖ. Если председатель избегает общения с людьми, то возникают недопонимание, недоразумения.

Если председатель ТСЖ дорожит своей «кормушкой», а большинство жителей не интересуются, куда уходят их деньги, переизбрать «домомучителей» становится трудно — при действующем ТСЖ, не объявившем себя банкротом, сменить форму управления будет непросто. Вот и получается замкнутый круг. И пока нечистые на руку управленцы «разделяют и властвуют», фальсифицируя собрания, а жильцы заняты своими заботами и безмолвствуют, процесс управления домами будет приводить к таким скандальным ситуациям.