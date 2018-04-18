Уральское предприятие погасило многомиллионный долг перед рабочими

Марина Канатова. "Только за период с августа по октябрь 2017 года завод задолжал 669 своим работниками более 25 миллионов рублей. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), а в интересах обратившихся работников были составлены иски о взыскании задолженности", — рассказывает официальный представитель Свердловской областной прокуратуры

В результате к 1 декабря 2017 года долги по зарплате сократились в несколько раз.

Уже в этом году, в марте, гендиректор завода доложил прокурорам о ситуации на предприятии, о том, какие меры предпринимаются для ее стабилизации. В ведомстве работодателя выслушали и потребовали рассчитаться с персоналом полностью.

В результате сегодня на расчетный счет судебных приставов от руководства завода перечислено около 19 миллионов рублей. Деньги в ближайшие нескольких дней поступят на счета рабочих.