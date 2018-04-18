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Уральское предприятие погасило многомиллионный долг перед рабочими
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Уральское предприятие погасило многомиллионный долг перед рабочими 

Российская Газета 57 минут назад
В городе Качканар в Свердловской области правоохранительным органам удалось добиться погашения многомиллионного долга по зарплате, который образовался у местного предприятия перед сотрудниками.
"Только за период с августа по октябрь 2017 года завод задолжал 669 своим работниками более 25 миллионов рублей. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), а в интересах обратившихся работников были составлены иски о взыскании задолженности", — рассказывает официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.
В результате к 1 декабря 2017 года долги по зарплате сократились в несколько раз.
Уже в этом году, в марте, гендиректор завода доложил прокурорам о ситуации на предприятии, о том, какие меры предпринимаются для ее стабилизации. В ведомстве работодателя выслушали и потребовали рассчитаться с персоналом полностью.
В результате сегодня на расчетный счет судебных приставов от руководства завода перечислено около 19 миллионов рублей. Деньги в ближайшие нескольких дней поступят на счета рабочих.
"Всего с момента возбуждения уголовного дела погашено около 53 миллионов рублей задолженности по заработной плате перед рабочими ОАО, оставшаяся часть составляет порядка 10 миллионов рублей, которую руководство предприятия намерено полностью погасить в ближайшее время", — пояснили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
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