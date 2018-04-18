«ЕвроХим» выиграл конкурс по развитию рабочих мест 

Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» стал победителем конкурса, организованного Министерством труда и социального развития России, в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» по итогам 2017 года. Награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса состоится 27 апреля 2018 года в Москве в рамках проведения заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. В 2017 году «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» впервые принял в нём участие и получил первое место сначала на региональном этапе, а затем — на федеральном уровне. Компания удостоена высокой награды по итогам оценки таких показателей работы как создание рабочих мест, уровень заработной платы, предоставление социального пакета и дополнительных гарантий работникам, использование кадрового потенциала, внутрифирменное обучение и взаимодействие с учреждениями профессионального образования.
Начиная с 2008 года количество сотрудников Усольского калийного комбината ежегодно увеличивается. Сейчас здесь трудятся уже около 1500 человек. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будут созданы до 3000 рабочих мест. Для привлечения сотрудников и для создания максимально комфортных условий для их проживания компания реализует программу «Качественная среда для жизни».
Особое внимание компания уделяет привлечению молодежи.
Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует инвестиционные проекты по строительству горно-обогатительных комбинатов в Пермском крае и Волгоградской области.
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