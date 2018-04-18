«ЕвроХим» выиграл конкурс по развитию рабочих мест

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. В 2017 году «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» впервые принял в нём участие и получил первое место сначала на региональном этапе, а затем — на федеральном уровне. Компания удостоена высокой награды по итогам оценки таких показателей работы как создание рабочих мест, уровень заработной платы, предоставление социального пакета и дополнительных гарантий работникам, использование кадрового потенциала, внутрифирменное обучение и взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

Начиная с 2008 года количество сотрудников Усольского калийного комбината ежегодно увеличивается. Сейчас здесь трудятся уже около 1500 человек. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будут созданы до 3000 рабочих мест. Для привлечения сотрудников и для создания максимально комфортных условий для их проживания компания реализует программу «Качественная среда для жизни».

Особое внимание компания уделяет привлечению молодежи.

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