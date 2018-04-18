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ЦИК проведет проверку избиркома Севастополя
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ЦИК проведет проверку избиркома Севастополя 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России тщательно проанализирует работу руководства избирательной комиссии Севастополя, к ее председателю Александру Петухову есть серьезные претензии. Об этом заявила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
На заседании Центризбиркома она отметила, что выборы президента РФ 18 марта прошли в Севастополе «хорошо, нормально», к организации нет претензий.
"Но, к сожалению, есть у нас целый ряд претензий к самому председателю комиссии, думаю, в дальнейшем мы посмотрим", — сказала Памфилова.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнил, что перед выборами ведомство было вынуждено посылать в Севастополь две группы своих представителей, чтобы «купировать» ситуацию и чтобы «выборы состоялись в нормальной, дееспособной обстановке».
"Конечно, анализ работы руководства избирательной комиссии города Севастополя — это ближайшее будущее Центральной избирательной комиссии. Проблемы возникли в том числе и из-за серьезных финансовых неувязок, мы не понимаем принципы организации финансовой деятельности комиссии, я думаю, есть, что там посмотреть", — сказал Булаев.
Он предложил направить в Севастополь группу ЦИК в составе со специалистами финансового управления, чтобы проверить, «почему члены участковых комиссий столь массово заявляли о том, что принятые городской избирательной комиссией решения не очевидны». Булаев подчеркнул, что ЦИК очень обеспокоен «серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий». «Это не 10, не 15 и не 20 человек, это сотни человек», — заметил он.
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