Ещё
Власти Подмосковья рассказали о популяризации донорства в регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Власти Подмосковья рассказали о популяризации донорства в регионе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовлено в Подмосковье с начала года, в регионе организованы мероприятия по популяризации сдачи крови в преддверии Национального дня донора. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 18 апреля.
«Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период (первый квартал 2018 года — прим. «Ленты.ру») составило более 17,5 тысяч человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что ежегодно более 50 тысяч жителей Московской области сдают кровь. «Медицинские организации Подмосковья полностью обеспечиваются требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают. Практически все донации — около 97 процентов — происходят на безвозмездной основе», — отметил он.
Министр добавил, что заготовкой донорской крови и ее компонентов для полноценного обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона. Он также подчеркнул, что перед Днем донора в регионе пройдут различные акции, флэшмобы. «Их важность сложно переоценить, подобные мероприятия содействуют развитию и пропаганде донорского движения среди жителей Подмосковья», — заключил Марков.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»165
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение