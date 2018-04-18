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Более 13 тыс. л донорской крови заготовили в Подмосковье в I квартале 2018 года
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Более 13 тыс. л донорской крови заготовили в Подмосковье в I квартале 2018 года 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В первом квартале текущего года свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье, ежегодно кровь сдают более 50 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовлено в Подмосковье в I квартале 2018 года. Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период составило более 17,5 тысяч человек», — сказала Забралова.
По ее словам, всего за три месяца текущего года произведено свыше 21 тысячи донаций.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что ежегодно более 50 тысяч жителей региона сдают кровь.
«Медицинские организации Подмосковья полностью обеспечиваются требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают. Практически все донации — около 97% — происходят на безвозмездной основе», — отметил Марков.
Министр добавил, что заготовкой донорской крови и ее компонентов для полноценного обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона.
«Ежегодно в России 20 апреля отмечается Национальный день донора. В рамках этой даты в Подмосковье организованы мероприятия по популяризации донорства, в частности, донорские акции, флэшмобы, раздача информационных буклетов и другие. Их важность сложно переоценить, подобные мероприятия содействуют развитию и пропаганде донорского движения среди жителей Подмосковья», — резюмировал он.
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