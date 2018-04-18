Более 13 тыс. л донорской крови заготовили в Подмосковье в I квартале 2018 года

В первом квартале текущего года свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье , ежегодно кровь сдают более 50 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Свыше 13 тысяч литров донорской крови заготовлено в Подмосковье в I квартале 2018 года. Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период составило более 17,5 тысяч человек», — сказала Забралова.

По ее словам, всего за три месяца текущего года произведено свыше 21 тысячи донаций.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что ежегодно более 50 тысяч жителей региона сдают кровь.

«Медицинские организации Подмосковья полностью обеспечиваются требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают. Практически все донации — около 97% — происходят на безвозмездной основе», — отметил Марков.

Министр добавил, что заготовкой донорской крови и ее компонентов для полноценного обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона.