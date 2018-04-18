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На Московском шоссе напротив «Вертикали» забор покрасили в серый цвет
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

На Московском шоссе напротив «Вертикали» забор покрасили в серый цвет 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
Представители компании «САМАРА-ЦЕНТР», которая владеет частью территории бывшего 4-го подшипникового завода, привели в порядок забор на Московском шоссе. Ограждение длинной полосой тянется вдоль трассы от кольца с Луначарского до многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ).
Ранее рабочие освободили забор от деревянных щитов, на которых размещали рекламные конструкции.
— Сейчас половину ограждения, начиная от МФЦ, покрыли серым цветом. Вторую половину ограждения, видимо, готовят к покраске, — рассказали 63.ru жители Самары.
В серый цвет его решили покрасить в связи с действующими в Самаре нормами и правилами. Однако горожане, которые поделились с нами фото забора, считают, что в таких тонах ограждение выглядит уныло. А большинство читателей, которые приняли участие в опросе 63.ru на эту тему, высказались за нанесение на этот забор рисунков в стиле символики чемпионата мира.
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