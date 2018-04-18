На Московском шоссе напротив «Вертикали» забор покрасили в серый цвет

Представители компании «САМАРА-ЦЕНТР», которая владеет частью территории бывшего 4-го подшипникового завода, привели в порядок забор на Московском шоссе. Ограждение длинной полосой тянется вдоль трассы от кольца с Луначарского до многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ).

Ранее рабочие освободили забор от деревянных щитов, на которых размещали рекламные конструкции.

— Сейчас половину ограждения, начиная от МФЦ, покрыли серым цветом. Вторую половину ограждения, видимо, готовят к покраске, — рассказали 63.ru жители Самары

В серый цвет его решили покрасить в связи с действующими в Самаре нормами и правилами. Однако горожане, которые поделились с нами фото забора, считают, что в таких тонах ограждение выглядит уныло. А большинство читателей, которые приняли участие в опросе 63.ru на эту тему, высказались за нанесение на этот забор рисунков в стиле символики чемпионата мира.