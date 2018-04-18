Если нельзя побороть, надо возглавить. В Сургуте возьмутся за уличную торговлю

В городе несколько традиционных точек несанкционированной торговли. В сезон здесь можно купить у бабушек пучок зелени, садовые ягоды, грибы или дикоросы, а заодно носки и варежки домашней вязки. Зачастую рядом с пенсионерками соседствуют неизвестно откуда приехавшие продавцы мяса и рыбы, торгующие продуктами неизвестного качества. Полицейские могут наказать таких «бизнесменов» за незаконное предпринимательство, но вполне гуманный размер штрафов их не останавливает.

«С 1993 года порядка тридцати лет боремся с этой торговлей на улице Студенческой. Раньше было эффективнее. До 2014 года мы продукцию изымали, проверяли на соответствие качеству и отдавали в соцучреждения. Теперь закон такую возможность отменил. Сейчас есть предприниматели, которые привлечены уже по 6-8 раз и штрафы не оплачивают. Или оплачивают и тут же выходят снова. У многих оформлено индивидуальное предпринимательство, и мы как сотрудники полиции не можем оформлять данных граждан», — рассказал заместитель начальника УМВД по г. Сургуту Игорь Топчиев.

Депутаты считают, что силами одной полиции стихийную торговлю как явление не победить, нужны усилия и других участников процесса.

«Возможно, нужно на заседание Координационного совета пригласить руководителей предприятий, на территории которых организована несанкционированная уличная торговля. Они тоже являются участниками этого процесса и отвечают за санитарное состояние своей территории. Если мы не можем это явление побороть, то, может быть, нужно его возглавить: поставить на этих местах какие-то лотки, прилавки, организовать контроль, чтобы соблюдались нормы санитарии», — предложил председатель постоянного комитета думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Валерий Голодюк.

Как отмечают депутаты, в соседних с Сургутом городах — Нефтеюганске , Когалыме, — стихийной уличной торговли нет. И предложили администрации города изучить опыт этих муниципалитетов. Но по мнению окружного парламентария Валерия Салахова , не всегда чужую практику можно перенести в свой город.

«Когда строят микрорайон, прежде чем прокладывать пешеходные дорожки, сначала смотрят, где люди протоптали тропинки. Соседние города меньше Сургута. У нас проблема уличной торговли может быть связана с масштабами города. Определили место для торговли тех же дачников на центральном рынке, но издалека человек туда ездить не будет. И если радиусы провести от рынка к известным нам точкам торговли, то они почти на равном удалении», — отметил депутат думы Югры

При этом необходимо продумать, как организовать контроль за качеством продаваемых продуктов, чтобы благие намерения не обернулись против горожан.

«Есть моменты, которые касаются безопасности наших граждан. Купил гражданин рыбу на рынке, который мы организовали, съел и умер. Кто за это будет отвечать? Он и сейчас может эту рыбу купить, но раз мы не можем это победить, то надо, чтобы мы хотя бы знали, у кого он эту рыбу купил. Чтобы хотя бы какой-то ответственный зафиксирует, кто стоял на этом месте и что продавал», — подчеркнул депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Члены комитета порекомендовали сотрудникам администрации проработать вопрос организации торговых мест на исторически сложившихся точках, а также рассмотреть возможности контроля продаваемых продуктов ветеринарной службой. Отчет о проделанной работе в думе ждут от чиновников уже в сентябре.