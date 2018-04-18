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Более 1,2 тыс. чиновников в РФ были уволены в 2017 году за коррупционные нарушения
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Более 1,2 тыс. чиновников в РФ были уволены в 2017 году за коррупционные нарушения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. чиновников в России были уволены в минувшем году за нарушения антикоррупционных норм. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ».
Он назвал действенной антикоррупционной мерой возможность применения к недобросовестным чиновникам увольнения в связи с утратой доверия. «По данному основанию в 2017 году уволены 1 тыс. 250 должностных лиц», — сообщил Чайка.
С этого года сведения о них заносятся в соответствующий реестр, находящийся в свободном доступе в интернете. Это, напомнил он, станет важной составляющей профилактики коррупционных правонарушений.
"Еще одним сдерживающим фактором является изъятие у госслужащих имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. В 2017 году прокурорами в суды направлено 35 исков с требованием обращения его в доход государства, на сумму почти 10 млрд рублей. И с каждым годом эта практика совершенствуется", — сообщил Чайка.
Он заявил о распространенном характере нарушений антикоррупционного законодательства. В основном их выявляет ФСБ России.
"Факты несоблюдения чиновниками запретов и ограничений устанавливались и правоохранительными ведомствами. Ими их выявлено почти на треть больше, чем в 2016 году. Однако хотел бы отметить, что основная часть таких нарушений (298 из 457) стала известна в результате мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России, в том числе в рамках оперативно-разыскной деятельности", — сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации.
Чайка подчеркнул, что другим правоохранительным ведомствам необходимо активизировать работу на данном направлении. «Нарушения антикоррупционного законодательства все еще носят распространенный характер», — добавил он.
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