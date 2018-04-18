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Россия не может мириться с ядерными испытаниями КНДР у границ, заявил посол
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Россия не может мириться с ядерными испытаниями КНДР у границ, заявил посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва настаивает, что Пхеньян должен решать вопросы обеспечения собственной безопасности с учетом интересов всех государств-соседей в регионе, делать это за счет соседей нельзя, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Ракетно-ядерная программа КНДР — это большая проблема, и для нашей страны эта проблема, может быть, гораздо актуальнее, чем для кого бы то ни было. И для наших соседей это все актуально тоже, но мы находимся буквально рукой подать до полигона, где проводятся испытания… Поэтому всегда когда это случается (испытания), это вызывает у нас очень серьезные опасения", — заявил Мацегора в интервью «Общественному телевидению Приморья».
Он отметил, что «мы откровенно говорим нашим северокорейским партнерам, что это не может нас радовать и не может нас удовлетворять». «Наша позиция такая: обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа нельзя. Вот тот посыл, который мы адресуем. Надо учитывать, что поблизости от полигона находится Россия — это то, что нас беспокоит в первую очередь, находится Владивосток. И, конечно, просто закрывать глаза на то, что здесь творится, в этой связи мы не можем», — добавил Мацегора.
По словам посла, именно поэтому Россия поддерживает международные санкции в отношении КНДР.
"Никакой другой причины того, что мы поддерживаем санкционный режим, нет. Мы хотим, чтобы проблемы обеспечения безопасности КНДР решались с учетом интересов всех находящихся здесь государств, с учетом сохранения мира, спокойствия и стабильности", — констатировал посол РФ.
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