Россия не может мириться с ядерными испытаниями КНДР у границ, заявил посол

"Ракетно-ядерная программа КНДР — это большая проблема, и для нашей страны эта проблема, может быть, гораздо актуальнее, чем для кого бы то ни было. И для наших соседей это все актуально тоже, но мы находимся буквально рукой подать до полигона, где проводятся испытания… Поэтому всегда когда это случается (испытания), это вызывает у нас очень серьезные опасения", — заявил Мацегора в интервью «Общественному телевидению Приморья».

Он отметил, что «мы откровенно говорим нашим северокорейским партнерам, что это не может нас радовать и не может нас удовлетворять». «Наша позиция такая: обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа нельзя. Вот тот посыл, который мы адресуем. Надо учитывать, что поблизости от полигона находится Россия — это то, что нас беспокоит в первую очередь, находится Владивосток . И, конечно, просто закрывать глаза на то, что здесь творится, в этой связи мы не можем», — добавил Мацегора.

По словам посла, именно поэтому Россия поддерживает международные санкции в отношении КНДР.

"Никакой другой причины того, что мы поддерживаем санкционный режим, нет. Мы хотим, чтобы проблемы обеспечения безопасности КНДР решались с учетом интересов всех находящихся здесь государств, с учетом сохранения мира, спокойствия и стабильности", — констатировал посол РФ.