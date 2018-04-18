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Около 2,6 млн ставропольцев обратились в МФЦ края в 2017 году
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Около 2,6 млн ставропольцев обратились в МФЦ края в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 18 апреля /ТАСС/. Около 2,6 млн человек обратились в МФЦ Ставропольского края в 2017 году, что в 1,2 раза больше показателя 2016 года, сообщил в среду министр экономического развития края Валерий Сизов на заседании краевого правительства по итогам предоставления гос— и муниципальных услуг.
"Всего за 2017 год в крае оказано 6,3 млн госуслуг, в том числе более 3 млн из них оказаны в органах власти. В многофункциональные центры края за прошлый год обратились около 2,6 млн человек, что в 1,2 раза больше показателя 2016 года и в 1,5 раза больше уровня 2015 года", — рассказал Сизов, слова которого приводит пресс-служба губернатора края.
В настоящее время в регионе предоставляется 593 вида государственных и муниципальных услуг: 100 федеральных, 206 региональных и 287 муниципальных. Они оказываются в соответствующих органах власти и местного самоуправления, в электронной форме через портал госуслуг и в многофункциональных центрах по принципу «одного окна».
Одна из задач на перспективу — увеличение доли предоставляемых госуслуг через портал и многофункциональные центры. «Для этого расширяется перечень оказываемых услуг, а также ведется соответствующая разъяснительная работа среди населения», — рассказал министр.
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