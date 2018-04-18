Ежегодно 10-12 семей российских немцев возвращаются в Крым — Гемпель

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апр — РИА Новости Крым . В Крым на постоянное проживание возвращаются российские немцы, каждый год на полуостров переезжают до 12 таких семей. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма, замглавы комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

"Нельзя сказать, что возвращение немцев в Крым носит массовый характер, но достаточно стабильный: 10-12 семей российских немцев (ежегодно — ред.) возвращаются из Германии на постоянное место жительства в Крым", — отметил он.

По словам Гемпеля, после воссоединения Крыма с Россией и подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля 2014 года указа «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» к различным общественным объединениям крымских немцев от соотечественников, проживающих в Киргизии Казахстане и Германии, поступили обращения с просьбой оказать содействие в их возвращении на полуостров и дальнейшее обустройство.

"У нас на конец прошлого года было более полутора тысяч обращений от семей казанских немцев, порядка 600 обращений — от российских немцев, проживающих в Германии", — уточнил он.

Гемпель отметил, что среди причин, по которым российские немцы хотят вернуться в Крым, — их российский менталитет, а также активное разрушение в Германии семейных и христианских ценностей. «У российских немцев (желающих вернуться на полуостров — ред.) одно желание: чтобы была возможность построить за собственный счет поселок, микрорайон в границах какого-то населенного пункта, который имеет историческую привязку к российским немцам, в немецком архитектурном стиле, чтобы можно было сохранить их культуру, традиции и обычаи», — рассказал общественник.

По его словам, возвращающиеся в Крым российские немцы имеют определенный финансовый капитал, чтобы обустроиться, в том числе занимаясь предпринимательской деятельностью.