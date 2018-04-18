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Полет шмеля сорвал вылет самолета из Внукова на юг
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Полет шмеля сорвал вылет самолета из Внукова на юг 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вылет рейса Москва-Симферополь из аэропорта Внукова пришлось отложить, а пассажиров эвакуировать из-за атаки диких пчел. Контейнер с насекомыми повредили при погрузке. Дальнейшее актриса Эвелина Блёданс, которая тоже была на борту, описывает так: пчелы прорвали упаковку и следуют в направлении салона и кабины пилотов. Позже, правда, в авиакомпании рассказали, что это были шмели, причем довольно мирные.
Самолеты вылетают и приземляются по расписанию. Наземные службы работают в штатном режиме. Хотя незначительное происшествие на борту рейса 6143 авиакомпании «Россия» едва не парализовало работу воздушной гавани.
Сегодня в аэропорту Внукова нужно оглядываться и прислушиваться. Не жужжит ли рядом. Атаке пчел подвергся борт, выполнявший рейс Москва — Симферополь. Пассажиры уже рассаживались по местам, когда их попросили срочно покинуть самолет.
Воздушное судно пришлось экстренно менять. В аэропорт Симферополя пассажиры прибыли с двухчасовым опозданием.
"Объявила стюардесса, что технические какие-то моменты есть с багажом. Сказали, что были упакованы пчелы, и нарушилась герметизация упаковки. И нужно пересесть на другой самолет", — рассказывает один из пассажиров.
"Ничего страшного. Всего лишь пчелка вылетела и все", — успокаивает женщина.
Всего лишь вылетевшая пчелка большинство участников перелета не успокоила. Наиболее впечатлительные особы уже успели представить себя на больничных койках с анафилактическим шоком.
"Мной с моим обостренным воображением уже было много что придумано в голове. Они же маленькие, они совершенно нормально могли залететь в салон", — говорит о насекомых в самолете телеведущая и актриса Эвелина Блёданс.
Представители аваиакомпании в случившемся винят обслуживающую организацию, а если конкретно — грузчика, отвечавшего за злополучный контейнер. Уточняют, что сбежавшие пчелы были шмелями. К тому же «правильными», они, якобы, не собирались кого-то кусать.
"Предположительно обслуживающей организацией была нарушена герметичность контейнера. Вылетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей. Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека. Ни один из шмелей в пассажирскую кабину не влетел", — заверяет официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
Эксперты-энтомологи, с которыми нам удалось пообщаться, факт существования специально выведенного вида шмелей не подтвердили. А эксперты по безопасности авиаперевозок рассказали, что возить опасных животных и даже насекомых гражданскими судами можно. Но такой груз требует специальной маркировки.
"Если какой-то опасный груз находится, то на него наклеивается определенный маркер. К этому грузу идет соответственно и особое отношение. Это какая-то оплошность служб грузовых перевозок. Почему они не усмотрели, почему они не определили, что там внутри?" — задает вопросы генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации России и стран СНГ Виктор Горбачев.
Были ли на контейнере с насекомыми предупреждающие знаки, и кто же все-таки виноват в его повреждении, станет известно после внутренней проверки. А вот о судьбе улетевших шмелей ничего не известно.
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