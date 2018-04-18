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Обнаженная Бледанс сообщила о «пчелах-убийцах»
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Обнаженная Бледанс сообщила о «пчелах-убийцах» 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Эвелина Бледанс за последние несколько суток пережила сразу несколько неприятных моментов. Вчера артистка жаловалась на проблемы со здоровьем, а сегодня сообщила о «нападении пчел». Поклонники удивлены, а некоторые даже заподозрили Эвелину в попытке пиара.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans)
18 Апр 2018 в 12:29 PDT  Сегодня Бледанс вылетела из Москвы в Симферополь. Перед вылетом артистка опубликовала свой откровенный снимок и написала: ««Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы» или «Внуково атакуют пчёлы -убийцы». Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолёта Москва-Симферополь, я там (была) недолго. Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчёлы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!».
Подписчики артистки шутку оценили не слишком высоко: «Глупым женщинам стоит и оголиться, как-то же надо привлекать публику», «Если бы на носу было 1 апреля я бы поверила», «Престарелые женщины кинулись раздеваться».
Днем ранее Бледанс пожаловалась на самочувствие: «Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься, улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по 6 часов в одну и другую сторону… Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять».
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