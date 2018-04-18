Бледанс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров

Причиной стали шмели, которые разлетелись из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт лайнера.

Актриса Эвелина Бледанс оказалась в числе пассажиров этого рейса. Позже в своем «Инстаграме» она оставила ироничную запись о происшествии на борту.

"Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота", — рассказывает она о происходившем на борту.

"Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров", — иронизирует Бледанс.

По ее словам, «всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства».

«Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы» или «Внуково атакуют пчёлы -убийцы». Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолёта Москва-Симферополь, я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчёлы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 18 Апр 2018 в 12:29 PDT