Ещё
Бледанс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бледанс о пчелиной атаке в самолете: они бы напали на пилотов и доели пассажиров 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Утром 18 апреля авиакомпании «Россия» пришлось заменять самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь, а пассажиров — эвакуировать.
Причиной стали шмели, которые разлетелись из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт лайнера.
Актриса Эвелина Бледанс оказалась в числе пассажиров этого рейса. Позже в своем «Инстаграме» она оставила ироничную запись о происшествии на борту.
"Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота", — рассказывает она о происходившем на борту.
"Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров", — иронизирует Бледанс.
По ее словам, «всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства».
«Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы» или «Внуково атакуют пчёлы -убийцы». Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолёта Москва-Симферополь, я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчёлы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!
Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 18 Апр 2018 в 12:29 PDT
Вести.Ru: последние новости
Из-за разлетевшихся по салону шмелей "России" пришлось заменить самолет Активистов, протестовавших против блокировки Telegram, оставят в полиции до утра IT-гиганты подпишут "цифровую женевскую конвенцию"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»154
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника42
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение