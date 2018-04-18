Авиабомбу времён войны подорвали рядом с нефтепроводом под Кировском 

В Кировском районе Ленобласти неподалёку от нефтепровода "Транснефти" была подорвана нетранспортабельная авиабомба времён войны. После взрыва осталась внушительная воронка.
Как пишет 47news, бомба, которой больше полувека, была обнаружена днём 17 апреля неподалеку от посёлка Приладожский у просёлочной дороги. Прибывшие на место сотрудники Невского спасательного центра МЧС отметили, что всего в полукилометре от авиабомбы проходят два магистральных нефтепровода.
После осмотра боеприпаса специалисты сделали вывод, что она абсолютно нестабильна и поэтому перевозить её на пустырь не представляется возможным. Поэтому было принято логичное решение подорвать бомбу там, где она лежала со времён войны. На время проведения подрывных работ нефтепроводы были остановлены.