Авиабомбу времён войны подорвали рядом с нефтепроводом под Кировском

В Кировском районе Ленобласти неподалёку от нефтепровода "Транснефти" была подорвана нетранспортабельная авиабомба времён войны. После взрыва осталась внушительная воронка.

Как пишет 47news , бомба, которой больше полувека, была обнаружена днём 17 апреля неподалеку от посёлка Приладожский у просёлочной дороги. Прибывшие на место сотрудники Невского спасательного центра МЧС отметили, что всего в полукилометре от авиабомбы проходят два магистральных нефтепровода.

После осмотра боеприпаса специалисты сделали вывод, что она абсолютно нестабильна и поэтому перевозить её на пустырь не представляется возможным. Поэтому было принято логичное решение подорвать бомбу там, где она лежала со времён войны. На время проведения подрывных работ нефтепроводы были остановлены.