В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр «Европарк»

Прокурор Ставрополя потребовал закрыть торгово-офисный центр «Европарк», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя.

Эксплуатацию здания на Доваторцев, 30Б запретили в связи с нарушениями пожарной безопасности. С 18 апреля торгово-офисный центр закрыт для посетителей. Организации, занимающие там помещения, продолжают работу.

Собственник «Европарка» должен устранить нарушения безопасности до 27 апреля 2018 года, чтобы вновь открыть двери для посетителей торгового центра.