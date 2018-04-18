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В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр «Европарк»
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В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр «Европарк» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокурор Ставрополя потребовал закрыть торгово-офисный центр «Европарк», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Промышленного районного суда Ставрополя.
Эксплуатацию здания на Доваторцев, 30Б запретили в связи с нарушениями пожарной безопасности. С 18 апреля торгово-офисный центр закрыт для посетителей. Организации, занимающие там помещения, продолжают работу.
Собственник «Европарка» должен устранить нарушения безопасности до 27 апреля 2018 года, чтобы вновь открыть двери для посетителей торгового центра.
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