От укусов клещей пострадали 12 нижегородцев

12 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей по данным на 18 апреля. Все они обратились за помощью в медицинские организации. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По информации Роспотребнадзора, количество пострадавших в этом году ниже средних многолетних показателей. Тем не менее, специалисты проводят еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Также организована работа с населением. Нижегородцам рассказывают, как защитить себя от нападения клещей, какую одежду надевать, отправляясь в леса и какие репелленты использовать.

Кроме того, продолжается работа по акарицидной обработке зеленых территорий. Вчера, 17 апреля, необходимые мероприятия были проведены в Автозаводском парке культуры и отдыха. Всего на сегодняшний день обработано около 4 га.

Напомним, первый случай нападения клещей был зафиксирован в Гагинском районе.