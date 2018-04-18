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От укусов клещей пострадали 12 нижегородцев
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

От укусов клещей пострадали 12 нижегородцев 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
12 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей по данным на 18 апреля. Все они обратились за помощью в медицинские организации. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
По информации Роспотребнадзора, количество пострадавших в этом году ниже средних многолетних показателей. Тем не менее, специалисты проводят еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Также организована работа с населением. Нижегородцам рассказывают, как защитить себя от нападения клещей, какую одежду надевать, отправляясь в леса и какие репелленты использовать.
Кроме того, продолжается работа по акарицидной обработке зеленых территорий. Вчера, 17 апреля, необходимые мероприятия были проведены в Автозаводском парке культуры и отдыха. Всего на сегодняшний день обработано около 4 га.
Напомним, первый случай нападения клещей был зафиксирован в Гагинском районе.
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