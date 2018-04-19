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В Петербурге школьницы до полусмерти избили 12-летнюю девочку
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В Петербурге школьницы до полусмерти избили 12-летнюю девочку 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 12-летняя школьница попала в больницу после избиения сверстницами, сообщают «Невские новости». Три девочки напали на свою жертву вечером 17 апреля в 1-м Рабфаковском переулке.
Школьницы заманили пострадавшую на встречу под предлогом возврата зарядного устройства для мобильного телефона. Когда та пришла в назначенное место, девочки набросились на нее и начали избивать, при этом наносили удары ногами по лицу и голове. Одна из нападавших била шестиклассницу, вторая снимала происходящее на телефон, а третья угрожала и заставляла извиняться. На кадрах ролика, попавшего к представителям правоохранительных органов, видно, как бывшие «подруги» пинают уже упавшую на землю девочку, а одна из обидчиц предупреждает, что та «не выживет», если расскажет кому-нибудь о случившемся.
По предварительным данным, конфликт между школьницами возник после того, как пострадавшая девочка рассказала матери своей подруги о том, где находится ее дочь поздно вечером: в тот день женщина никак не могла найти дочку и обзванивала всех знакомых.
Избитую школьницу доставили в Детскую городскую больницу №5. У нее диагностировали закрытый перелом носа, множественные ушибы и гематомы.
Понесут ли какое-либо наказание нападавшие девочки — пока неизвестно.
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