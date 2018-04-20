Ещё
В Петербурге проверят видео избиения шестиклассницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

В Петербурге проверят видео избиения шестиклассницы 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу и прокуратура проводят проверки после появления в СМИ видео избиения шестиклассницы, сообщили РИА Новости в пятницу представители двух силовых ведомств.
Издание «Невские новости» в среду сообщало о госпитализации школьницы, которую избили одноклассницы. Издание опубликовало также видео, на котором одна из школьниц наносит удары ногой по лицу стоявшей на коленях девочке.
"В связи с большим общественным резонансом главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу начата доследственная проверка по факту причинения 17 апреля 2018 года в Невском районе шестикласснице телесных повреждений ученицей восьмого класса", — сказал собеседник агентства.
По его словам, фигуранты опубликованного видео в силу возраста не подлежат уголовной ответственности.
В свою очередь представитель городской прокуратуры сообщил РИА Новости, что сразу после появления публикации о случившемся прокуратурой Невского района было инициировано проведение проверки, по итогам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
РИА Новости: последние новости
Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала" Сайт "Единой России" вторые сутки подвергается сильнейшим DDoS-атакам Шохин допустил национализацию крупных компаний
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей376
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора37
«Весь салон залит кровью»140
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь80
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение