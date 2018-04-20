В Петербурге проверят видео избиения шестиклассницы

Издание «Невские новости» в среду сообщало о госпитализации школьницы, которую избили одноклассницы. Издание опубликовало также видео, на котором одна из школьниц наносит удары ногой по лицу стоявшей на коленях девочке.

"В связи с большим общественным резонансом главным следственным управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу начата доследственная проверка по факту причинения 17 апреля 2018 года в Невском районе шестикласснице телесных повреждений ученицей восьмого класса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фигуранты опубликованного видео в силу возраста не подлежат уголовной ответственности.

В свою очередь представитель городской прокуратуры сообщил РИА Новости, что сразу после появления публикации о случившемся прокуратурой Невского района было инициировано проведение проверки, по итогам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.