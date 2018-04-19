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Школьницу жестоко избили одноклассницы в Петербурге
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Школьницу жестоко избили одноклассницы в Петербурге 

Авторадио 57 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сегодня стало известно об очередном случае расправы над подростком в Петербурге. В Невском районе города школьницы жестоко избили 13-летнюю девочку и разослали видеозапись друзьям. Они нанесли шестикласснице не менее семи ударов ногами по лицу. При этом ни крики, ни слезы не могли остановить экзекуторов. Судя по их репликам, от пострадавшей требовали извинений. Якобы она рассказала взрослым, что одноклассницы пили алкоголь. Для шестиклассницы этот конфликт закончился переломом носа и ушибом головы. По словам родителей учеников 337-й школы, подобных случаев в учебном заведении еще не было. Сейчас в происшествии разбираются полицейские.
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