«Давай извиняйся»: Школьницы в Петербурге сняли на видео избиение своей подруги

Школьницы поставили девочку на колени и заставили извиняться на камеру. После этого ее ударили несколько раз ногой по голове и туловищу. Избиение засняли на камеру и выложили в интернет

Портал «Невские новости» сообщает, что 12-летняя девочка с множественными гематомами и перелом носа была доставлена в больницу. Пострадавшей несколько дней угрожали, а после выманили обманом на улицу и организовали «стрелку».

Главная зачинщица на видео пригрозила пострадавшей, что если кто-то узнает об избиении, то она «не выживет».