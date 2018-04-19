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«Давай извиняйся»: Школьницы в Петербурге сняли на видео избиение своей подруги
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«Давай извиняйся»: Школьницы в Петербурге сняли на видео избиение своей подруги 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Школьницы поставили девочку на колени и заставили извиняться на камеру. После этого ее ударили несколько раз ногой по голове и туловищу. Избиение засняли на камеру и выложили в интернет
Портал «Невские новости» сообщает, что 12-летняя девочка с множественными гематомами и перелом носа была доставлена в больницу. Пострадавшей несколько дней угрожали, а после выманили обманом на улицу и организовали «стрелку».
Главная зачинщица на видео пригрозила пострадавшей, что если кто-то узнает об избиении, то она «не выживет».
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