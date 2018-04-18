Загрызшие члена семьи Ю. Лозы собаки застрелены неизвестным в Подмосковье 

Шесть собак, которые в марте этого года в городском округе Истра Московской области загрызли насмерть мужа племянницы певца Юрия Лозы, были застрелены неизвестным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» начальник Главного управления ветеринарии — главный ветеринарный инспектор Московской области Максим Ереза.
«В Терветуправление №1 Истринской ветеринарной станции гражданином было доставлено шесть трупов собак для исследования на бешенство. Данные животные были отстреляны на территории пос. Курсаково городского округа Истра Московской области. Кем были отстреляны собаки, гражданин не пояснил», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об инциденте.
М. Ереза также отметил, что трупы животных были проверены на бешенство, антигенов вируса обнаружено не было.
Он добавил, что Главным управлением ветеринарии проводятся все необходимые мероприятия для недопущения распространения общих для человека и животных инфекционных болезней.
«За счет субвенции из бюджета Московской области в прошлом году было отловлено, вакцинировано, стерилизовано, идентифицировано свыше 4 тыс. безнадзорных животных», — заключил М. Ереза.
В марте в пос. Курсаково городского округа Истра стая бродячих собак загрызла 19-летнего Олега Шушунова, который оказался мужем племянницы артиста Ю. Лозы. Кроме того, значительные травмы получила женщина, но ее защитил от животных прохожий. Резонанс также вызывало заявление телеведущей Елены Малышевой — в связи с инцидентом она призвала отстреливать бродячих собак.