Загрызшие члена семьи Ю. Лозы собаки застрелены неизвестным в Подмосковье

«В Терветуправление №1 Истринской ветеринарной станции гражданином было доставлено шесть трупов собак для исследования на бешенство. Данные животные были отстреляны на территории пос. Курсаково городского округа Истра Московской области. Кем были отстреляны собаки, гражданин не пояснил», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об инциденте.

М. Ереза также отметил, что трупы животных были проверены на бешенство, антигенов вируса обнаружено не было.

Он добавил, что Главным управлением ветеринарии проводятся все необходимые мероприятия для недопущения распространения общих для человека и животных инфекционных болезней.

«За счет субвенции из бюджета Московской области в прошлом году было отловлено, вакцинировано, стерилизовано, идентифицировано свыше 4 тыс. безнадзорных животных», — заключил М. Ереза.