На станции под Новосибирском сошли с рельсов два поезда

Днём 18 апреля на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда, один из них перевернулся. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области. «По предварительной информации, среди работников станции и жителей посёлка жертв нет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на месте работают спасатели. В пресс-службе ЗСЖД корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже. Евсино — станция в 70 км от Новосибирска на магистрали, соединяющей Новосибирск и Барнаул Новость дополняется.