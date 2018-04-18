Ещё
Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, заявил Дворкович
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, заявил Дворкович 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия решила задачу импортозамещения во многих отраслях, следующий этап — экспорт технологий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мне кажется, очевидно, что мы еще не выполнили все свои планы по импортозамещению, которые мы сами сформулировали, сами утвердили. И нам очень многое предстоит сделать, хотя по многим отраслям показатели уже очень хорошие, они превышают 90%, и в целом этого достаточно. Но понятно, что нельзя останавливаться: технологии меняются, и необходимо все время идти вперед, чтобы оставаться на этом уровне", — сказал Дворкович, выступая на коллегии Минпромторга РФ.
По словам вице-премьера, теперь России предстоит решить задачу экспорта технологий. «Если где-то мы решили задачу импортозамещения, это не означает, что во всех случаях создана технология, которая является самой передовой в мире и может экспортироваться. Где-то это так, где-то еще не так. И экспортно ориентированное импортозамещение еще не везде случилось. И это вторая очевидная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время», — добавил он.
РИА Новости: последние новости
Врио главы Кемеровской области Цивилев уволил четырех заместителей Минэкономразвития рассчитало равновесный курс рубля без учета новых санкций ВТБ представит в ЦБ кандидатуру Олюнина на пост первого зампреда
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии272
США разместили в Греции ядерное оружие291
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда13
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1070
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение