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Ярэнерго и областной департамент образования подвели итоги конкурса
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Ярэнерго и областной департамент образования подвели итоги конкурса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Детский областной творческий конкурс по предупреждению детского электротравматизма «Безопасное электричество» ежегодно проводится филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» совместно с Департаментом образования Ярославской области. Главная цель конкурса — привлечь внимание ребят к важности соблюдения правил электробезопасности и привить им принципы безопасного поведения.
В этом году в конкурсе приняли участие 445 обучающихся из 78 образовательных организаций со всей Ярославской области. Ученики подготовили рисунки, плакаты, поделки из различных материалов и видеоролики, в которых раскрыли тему опасность электрического тока и отразили главные принципы безопасного обращения с ним.
Победители определялись в трех возрастных группах (7-10 лет, 11— 14 лет, 15 лет и старше) по трем номинациям: художественно-изобразительное творчество, декоративно-прикладное и компьютерное творчество. В каждой номинации и возрастной группе авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными призами. Педагоги, подготовившие призеров, будут отмечены благодарственными письмами.
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» реализуется комплекс мероприятий по разъяснительной работе об опасности электрического тока. Помимо организации творческих конкурсов, специалисты филиала проводят уроки по электробезопасности в школах, образовательных и оздоровительных лагерях, детских центрах. Участвуют совместно с региональным управлением МЧС в социальных акциях. Размещают тематическое мультфильмы и ролики по электробезопасности на телевидении и радио, распространяют печатные информационные материалы — листовки, плакаты, расписания уроков в школах и детских садах.
«Посредством этого конкурса мы хотим еще раз обратить внимание детей на опасность, которая может исходить как от энергообъектов, расположенных на улице — трансформаторных подстанций, линий электропередачи, так и от бытовых электроприборов, розеток, проводов в домашних условиях. В процессе изготовления рисунков, поделок и других работ ребята вспоминают и повторяют основные правила безопасного обращения с электричеством, пытаются выразить их посредством художественных образов», — объяснил заместитель главного инженера-начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Олег Лазаев.
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