Поющий инженер работает в клинической больнице Ханты-Мансийска 

Главный инженер окружной больницы занял почётное второе место на городском конкурсе художественной самодеятельности. Виктор Виноградов поразил жюри недюжинным вокальным талантом, начало никто не мог поверить, что у этого человека нет музыкального образования. Хотя главными конкурентами Виноградова были профессиональные музыканты и танцоры. Однако, по словам самого Виктора Виноградова, ему очень помог опыт выступлений в школьные, студенческие и армейские времена.
Сотрудники медицинского учреждения Ханты-Мансийска традиционно участвуют в городских конкурсах. Дипломы лауреатов городского самодеятельного художественного конкурса получили и другие работники окружной клинической больницы