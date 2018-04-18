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Поющий инженер работает в клинической больнице Ханты-Мансийска
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Поющий инженер работает в клинической больнице Ханты-Мансийска 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Главный инженер окружной больницы занял почётное второе место на городском конкурсе художественной самодеятельности. Виктор Виноградов поразил жюри недюжинным вокальным талантом, начало никто не мог поверить, что у этого человека нет музыкального образования. Хотя главными конкурентами Виноградова были профессиональные музыканты и танцоры. Однако, по словам самого Виктора Виноградова, ему очень помог опыт выступлений в школьные, студенческие и армейские времена.
Сотрудники медицинского учреждения Ханты-Мансийска традиционно участвуют в городских конкурсах. Дипломы лауреатов городского самодеятельного художественного конкурса получили и другие работники окружной клинической больницы
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