Левый берег Дона становится новым центром Ростова

Виталий Кушнарев. — Важно понимать, что все, что сегодня делается в городе не просто приурочено к ЧМ-2018, это останется общим наследием для всех ростовчан. Уверен, на новых спортивных объектах вырастет не одного поколение чемпионов. А мы будем жить в красивым современном городе, — отмечает глава Администрации города Ростова-на-Дону

Новый парк

Совсем скоро, 1 мая, в донской столице на левом берегу Дона будет торжественно открыт новый парк, раскинувшийся на площади 16 гектаров.

Парк, благодаря своему расположению рядом с центральным городским пляжем и наличию самых разнообразных площадок для досуга и занятий спортом, станет одним из популярных мест отдыха ростовчан и гостей города.

Новая зона отдыха на левом берегу Дона уже сегодня обретает уникальные черты. Аллеи, вымощенные плиткой «под булыжник»; гранитная подпорная стена, отделяющая парк от пляжной зоны; оригинальные садово-парковые диваны с изображением герба Ростова-на-Дону и названия города на английском языке.

Велосипедные дорожки, спортивные площадки и тренажерные комплексы; впечатляющая своими масштабами детская игровая зона; обилие зелени и малых архитектурных форм и многое другое, — это и многое другое восхищает посетителей уже сегодня.

А главное — у парка отличные перспективы. Со временем здесь планируется обустроить каток, установить игровые аттракционы.

Спортивная арена мирового уровня

16 марта ввели в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена».

Напомним, работы начались в августе 2013 года. За пять лет на левом берегу Дона вырос красавец-стадион, отвечающий всем современным требованиям и мировым стандартам.

Одной из особенностей «Ростов-Арены» стал замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю (с последнего ряда трибун до кромки поля всего 45 м).

После чемпионата мира «Ростов-Арена» станет домашним стадионом футбольного клуба «Ростов».

На данный момент стадион проходит «апробацию», 15 апреля состоялся первый тестовый матч, призванный выявить для последующего устранения недочеты перед футбольным праздником. Помимо прочего запланировано проведение еще двух тестовых игр.

Новый Гребной канал

В декабре 2017 года была завершена реконструкция Гребного канала «Дон». В рамках реконструкции было проведено дноуглубление канала. Раньше глубина варьировалась от 1 до 18 метров, сейчас она везде одинаковая — 4,5 метра. Это стандарт позволяет принимать чемпионаты Европейского уровня.

Кроме того, были проведены работы по и берегоукреплению и выравниванию береговой линии; было выполнено формирование откосов, поставлено и смонтировано спортивное оборудование; установлены новые зрительские трибуны, судейские вышки и спасательная станция, по всему периметру появилось ограждение, установлено видеонаблюдение.

После реконструкции вокруг Гребного канала появилась закольцованная беговая дорожка шириной 4 метра и длиной 6,2 км. Для удобной езды на велосипеде и бега появилась дорожная разметка.

Обновленный спортивный объект дает возможность использовать его территорию для проведения соревнований различного уровня. Площадь водной глади позволяет размещать гоночные дистанции для гребли академической, гребли на байдарках и каноэ, соответствующие мировым стандартам.

И сегодня продолжаются работы по благоустройству территории. Так, 14 апреля в рамках Дня древонасаждения на территории Гребного канала «Дон» было высажено 40 деревьев. Участие в мероприятии принимали воспитанники школы, их родители, тренеры.