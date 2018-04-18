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Российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140 в Самаре, признано банкротом
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Российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140 в Самаре, признано банкротом 

Волга Ньюс 1 час назад
Арбитражный суд Самарской области во вторник, 17 апреля, признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, пишет ria.ru.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в решении суда.
Напомним, в июле 2017 г. самарский завод «Авиакор» подал иск о банкротстве ЗАО «Совместное предприятие Международный авиационный проект-140» из-за его задолженности в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре 2017 г. в отношении СП была введена процедура наблюдения.
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