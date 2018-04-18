Организаторы ВДЦ «Смена» провели пять образовательных программ

Итоги пяти образовательных программ подвели в ВДЦ «Смена» 15 апреля, сообщили STAV.AIF.RU организаторы всероссийского детского центра.

Более 800 детей со всей России приняли участие в программах Всероссийского фестиваля юных туристов-краеведов, профориентационной смены «Город мастеров», образовательных проектов «Волонтер», «Я — Гражданин» и Медиафорума молодых журналистов.

Каждый день на Всероссийском фестивале юных туристов-краеведов был насыщен яркими событиями. Встреча с заслуженным путешественником Анатолием Цепкало, творческие конкурсы, спортивные соревнования, туристические походы.

Почти 200 юных туристов прошли обучение по трем образовательным направлениям: спортивный туризм; народное искусство; эколого-туристская деятельность. В рамках программы был разработан и апробирован туристский маршрут «ГТО» (ВДЦ «Смена» — Атмачёва щель — ВДЦ «Смена») протяжённостью 10 км, проведено комплексное исследование экологического состояния реки Сукко. На церемонии закрытия лучшие команды туристов-краеведов получили грамоты и кубки.

«От смены самые положительные впечатления. Здесь царит атмосфера дружбы, позитива. Я узнал много нового об истории Кубани, но в основном я закрепил свои знания, также отточил навыки в туризме в завязывании узлов, прохождении препятствий», — рассказал Ян Дрожалов из Пензы

15 апреля в ВДЦ «Смена» также подвели итоги Медиафорума молодых журналистов. В рамках образовательной программы прошло более десяти занятий по пяти направлениям: интернет, телевидение, радио, фото и печатная журналистика. Ежедневно юные журналисты постигали азы профессии под руководством профессионалов в области масс-медиа.

В конце смены мальчишки и девчонки защитили свои проекты на тему «Путешествие в „Смену“. Варианты подачи самые разные — виртуальная экскурсия, печатное издание, модель сети детских медиацентров или развлекательная телепередача.

Лучшие в каждом направлении получили дипломы от Медиафорума и информационного партнера смены — газеты „Аргументы и Факты Юг“.

»В «Смене» я получила огромное количество полезной информации и не только в области журналистики, но и в сфере маркетинга, психологии. Благодаря занятиям по направлениям, я научилась делать GIF-анимацию, инфографику, узнала многое об SMM. Благодаря участию в Медиафоруме я получила возможность учиться и работать с лучшими из лучших в сфере журналистики, и это потрясающе!» — поделилась участница Медиафорума молодых журналистов Светлана Байкина из Краснодарского края

На торжественной церемонии закрытия путевкой на Медиафорум-2019 наградили Кристину Смирнову из Екатеринбурга . Самые активные и талантливые участники пяти направлений форума получили удостоверение специальных корреспондентов «Смены».

Участники проекта «Я — Гражданин» на протяжении всей смены несли почетную Вахту памяти возле памятника учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне, проводили экскурсии по Аллее Славы, учились собирать и разбирать автомат. В рамках образовательной программы посетили лекции и мастер-классы от экспертов на тему патриотизма.

Юные добровольцы на образовательном проекте «Волонтер» узнали много нового о волонтерских направлениях, создали социальные проекты.

«Смена» — это удивительное место. Здесь потрясающие люди, которые оставляют след в душе на долгое время. Я их не забуду никогда. В «Смене» я поняла, что на свете существует настоящая дружба, и что мы можем все — не важно одни мы или вместе. Поэтому самое главное приобретение в «Смене» для меня — это друзья, те люди, с которыми я была в отряде, и наши вожатые, которые проводили для нас мероприятия. Они подарили самое важное — яркие впечатления», — поделилась Полина Веселова из Самары

На профориентационной смене «Город мастеров» около 500 мальчишек и девчонок со всей России освоили множество компетенций от деревообработки до 3D-моделирования.

За две недели ребята изготовили около 200 деталей и механизмов, 170 чертежей, написали более 15 программных кодов и изготовили 30 3D-моделей, провели более ста лабораторных исследований и анализов воды и продуктов питания, создали 110 букетов, 80 раз собрали и разобрали модели автомобилей. Помимо этого, сменовцы узнали о новейших инновационных проектах России, о достижениях в промышленности и других сферах. В рамках программы сменовцы освоили и надпрофессиональные компетенции: «Лидерство», «Коммуникации», «Командообразование», «Креативность», «Целеполагание».

По словам сменовцев, это были две недели открытий, новых друзей и ярких впечатлений.