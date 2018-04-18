Все работы на мосту на станции «Бутово» завершатся во втором квартале 2018 года

Реконструкция железнодорожного моста на станции «Бутово» завершилась еще в декабре 2017 года. Однако, чтобы проверить качество работ, депутат Мосгордумы Людмила Гусева вместе с бутовчанами проинспектировали мост. Об этом сообщила газета «За Калужской заставой». В ходе проверки выяснилось, что сооружение имеет некоторые неудобства: ряд сходов не оборудован пандусами, электропровода крепились к железным периллам проволокой, а кассовый павильон расположили слишком близко к лестнице. После проверки депутат Людмила Гусева направила письмо в ОАО «РЖД» с просьбой устранить недостатки. В результате этого на железнодорожном мосту установили металлические направляющие для колясок и тележек и перенесли кабель. Изменить расположение кассового павильона планируется во втором квартале 2018 года. ФОТО — mmtproc.ru.