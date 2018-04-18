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Все работы на мосту на станции «Бутово» завершатся во втором квартале 2018 года
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Все работы на мосту на станции «Бутово» завершатся во втором квартале 2018 года 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Реконструкция железнодорожного моста на станции «Бутово» завершилась еще в декабре 2017 года. Однако, чтобы проверить качество работ, депутат Мосгордумы Людмила Гусева вместе с бутовчанами проинспектировали мост. Об этом сообщила газета «За Калужской заставой».
В ходе проверки выяснилось, что сооружение имеет некоторые неудобства: ряд сходов не оборудован пандусами, электропровода крепились к железным периллам проволокой, а кассовый павильон расположили слишком близко к лестнице. После проверки депутат Людмила Гусева направила письмо в ОАО «РЖД» с просьбой устранить недостатки.
В результате этого на железнодорожном мосту установили металлические направляющие для колясок и тележек и перенесли кабель. Изменить расположение кассового павильона планируется во втором квартале 2018 года.
ФОТО — mmtproc.ru.
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