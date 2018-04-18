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Порядок наказания за нарушение антимонопольного законодательства временно упростили
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Порядок наказания за нарушение антимонопольного законодательства временно упростили 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На пленарном заседании сенаторы поддержали временное упрощение процедуры привлечения к ответственности нарушителей антимонопольного законодательства. Такой порядок, согласно одобренному Советом Федерации закону, будет действовать до 15 августа 2018 года.
Правительственный закон, накануне принятый Госдумой в третьем чтении, направлен на пресечение недобросовестной конкуренции и совершенствование порядка рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в период проведения в России чемпионата мира по футболу.
В настоящее время порядок привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства выглядит следующим образом. При выявлении нарушения ФАС направляет письменное предписание с целью устранить нарушение закона. У нарушителя есть не менее 10 дней на выполнение требований, изложенных в предписании. Без направления предписания ФАС не имеет права возбудить дело, а следовательно, привлечь нарушителя к ответственности. Если предписание выполнено в срок и надлежащим образом, то нарушитель к ответственности не привлекается. В период проведения футбольного первенства в России в отношении лиц, которые будут незаконно использовать символику FIFA, сразу будут возбуждать дела об административных правонарушениях, без предварительной выдачи предупреждения от ФАС.
Такой механизм позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части пресечения действий по недобросовестной конкуренции в сфере предпринимательской деятельности в период проведения чемпионата мира по футболу.
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