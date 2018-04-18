Стало известно, когда во Владивостоке пройдут тренировки Парада Победы

Ожидается перекрытие движение в центре города.

Постановление об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении тренировок военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, опубликовано на сайте администрации Владивостока

В частности, центр города будут перекрывать 18 и 20 апреля 03:00 до 06:00, 25, 27, 30 апреля, 2, 4 и 7 мая с 21:00 до 00:00.

Также перекрытия запланированы и в день проведения парада 9 мая.

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