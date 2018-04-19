Минэнерго: новая программа модернизации обеспечит спрос на большие газовые турбины в РФ

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Минэнерго РФ поддерживает необходимость разработки собственных технологий производства газовых турбин большой мощности и отмечает, что спрос на них будет обеспечен в ходе реализации новой программы модернизации энергомощностей. Об этом сообщил журналистам в рамках IV Ялтинского международного экономического форума замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"В большей мере я бы рассматривал, что надо производить [турбины] на нашей территории. Есть другая проблема, что потребность в мощных турбинах годовая не сильно высокая — это 1-2-3 турбины в год, — сказал он. Но есть программа модернизации старых ТЭС (теплоэлектростанций),

туда турбины понадобятся. Это тот рынок, который можно использовать для реализации своего производства".

Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в ноябре 2017 года совещания по вопросам развития энергетики поручил до 1 марта 2018 года проработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации. Модернизации подлежит 40 ГВт тепловых мощностей на сумму до 1,5 трлн рублей.

Минэнерго направило правительству РФ предложения по новой программе модернизации энергомощностей суммарным объемом 3,5 трлн рублей.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.