Часть Всеволожска осталась без холодной воды из-за ремонтных работ

Ремонтные работы, которые проводятся по плану, стали причиной отключения воды у части жителей Всеволожска

Как сообщает местная администрация, около пяти часов утра 18 апреля были закончены плановые работы по замене задвижек. Работы были начаты в 11 утра 17 апреля, в результате чего весь город остался без водоснабжения. В настоящий момент большая часть Всеволожска была подключена к воде, однако район Котово Поле по-прежнему в условиях засухи. Сообщается, что работы там осложнены плывуном.

На время, пока работы не будут окончены, осуществлён подвоз воды жителям указанного района.