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Часть Всеволожска осталась без холодной воды из-за ремонтных работ
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Часть Всеволожска осталась без холодной воды из-за ремонтных работ 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ремонтные работы, которые проводятся по плану, стали причиной отключения воды у части жителей Всеволожска.
Как сообщает местная администрация, около пяти часов утра 18 апреля были закончены плановые работы по замене задвижек. Работы были начаты в 11 утра 17 апреля, в результате чего весь город остался без водоснабжения. В настоящий момент большая часть Всеволожска была подключена к воде, однако район Котово Поле по-прежнему в условиях засухи. Сообщается, что работы там осложнены плывуном.
На время, пока работы не будут окончены, осуществлён подвоз воды жителям указанного района.
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