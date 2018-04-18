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Подруга поклонника «Колумбайна» из Стерлитамака: «Его гнобили в школе»
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Подруга поклонника «Колумбайна» из Стерлитамака: «Его гнобили в школе» 

Вести.Ru 1 час назад
Подросток, устроивший нападение в школе башкирского Стерлитамака, жаловался на издевательства со стороны одноклассников.
"Он говорил, что его гнобили в школе, над ним издевались… Он был фанатом «Колумбайна», — рассказала РИА Новости его знакомая школьница.
Трагедия в американской школе «Колумбайн» произошла 20 апреля 1999 года. Двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли тогда 13 человек.
По некоторым данным, 17-летний ученик коррекционного 9 «Г» хотел устроить в родной школе что-то похожее и готовился заранее. Газета «Комсомольская правда» приводит
В распоряжении «Комсомольской правды» оказалась переписка нападавшего с приятелями, в которой он пишет, что «ненавидит общество» и хочет видеть «крики, слезы, страх».
"Они должны поплатиться за это. Можешь считать меня последователем Эрика и Дилана. В школе 2 года гнобили. Моя ненависть просто так не утихнет", — утверждал подросток.
В итоге 18 апреля он пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и канцелярским ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учительнице. После этого он разлил в классе бензин, поджег его и ранил ножом себя.
Сотрудники Росгвардии прибыли на место ЧП буквально через минуту после того, как в школе нажали тревожную кнопку.
"На первый взгляд каких-то вопросов к ЧОПу нет, за исключением бензина. Но мы не знаем, сколько бензина было, может, он пронес пластиковую бутылочку", — сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, добавив, что по факту ЧП будет проведена служебная проверка.
После нападения школьника в больницу были доставлены четыре человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Учительнице уже проведена операция.
"Женщину прооперировали, сейчас она уже переведена в отделение травматологии. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В больнице находятся и трое подростков, получивших ранения", — сообщили в больнице.
Следственный комитет возбудил в отношении 17-летнего школьника уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Между тем глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил во всех школах региона усилить пропускной режим.
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