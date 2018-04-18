Начали избивать, заломали руки. Конфликт приставов и юриста закончился реанимацией /ВИДЕО

Люди в бронежилетах сначала не пускали доверенное лицо в офис, а когда юрист начал снимать видео, применили к нему физическую силу. У представителей власти своя версия произошедшего. В Екатеринбурге разгорелся скандал. Юрист Алексей Бастов на своей странице в Facebook рассказал, как сотрудники федеральной службы судебных приставов напали на него. Алексей Бастов является доверенным лицом владельца помещения, которое представители ФССП пытались взломать, поэтому сразу прибыл на место:

11 апреля 2018 г. моя доверительница сообщила, что неизвестные люди взломали двери в занимаемом ею по договору аренды помещение. По прибытии на адрес я обнаружил взломанные двери, около 10 человек в полном обмундировании (шлемы, бронежилеты, оружие) и двоих человек в штатском. Устно присутствующие сообщили, что они сотрудники ФССП, а двое гражданских сказали, что они приставы-исполнители Чкаловского района. Мне было известно, что в отношении моего доверителя отсутствуют какие-либо исполнительные производства и судебные акты, поэтому я сообщил всем присутствующим о незаконности вскрытия помещения, его захвате и порче имущества. На просьбу покинуть помещение мне ответили грубым отказом с нецензурной бранью.

По словам Алексея Бастова, он предъявил сотрудникам паспорт и доверенность, согласно которой имеет право представлять интересы арендатора, в том числе и перед исполнительной властью. Г-н Бастов попросил всех присутствующих предъявить удостоверения, которые подтверждают полномочия, однако все отказались это сделать. Документ-основание, по которому осуществляются исполнительные действия, сотрудники ФССП тоже не предоставили. Тогда Алексей Бастов решил снимать происходящее на телефон, однако наткнулся на сопротивление:

Меня начали избивать, заломали руки и ноги, выхватили и повредили телефон и очки, повалили на грязный пол. Потом присутствующие затащили меня в основной зал помещения и усадили на стул в наручниках. Была вызвана реанимация, но врачей отказались пускать еще около 30 минут. Впоследствии я был госпитализирован.

На видео, которое предоставил Алексей Бастов, видно, как человек в каске не пускает представителя арендатора в помещение, а после применяет физическую силу в отношении мужчины. Судебные приставы рассказали свою версию происходящего:

Исполнительные действия проводились в рамках возбужденного исполнительного дела. Гражданин Бастов Алексей Игоревич, не являясь стороной исполнительного производства, представляясь юристом, без доверенности и документов удостоверяющих личность, пытался провоцировать незаконные действия в отношении представителей власти (размахивал руками, толкался и пинался, вел себя агрессивно, мешал должностным лицам осуществлять свои обязанности по исполнению решения суда). Для пресечения активных противозаконных действий с целью предотвратить угрозу нападения судебными приставами была применена физическая сила.