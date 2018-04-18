В Сирии при поддержке России может быть создана новая система ПВО 

Укрепление сирийской ПВО может вестись с помощью поставок в эту страну систем С-300 и обучением персонала, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Создание в Сирии при помощи России эшелонированной высокоэффективной системы противовоздушной обороны, способной обеспечить прикрытие военных и гражданских объектов можно уже сейчас, сказал Бондарев.
«Полагаю, что наличие высокоэффективного оборонительного вооружения у любой современной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов», — сказал Бондарев.
О возможных поставках в Сирию систем С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской после атаки Запада.
Позже о такой возможности завил глава российского МИД Сергей Лавров.