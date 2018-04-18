Сенаторы до 3 мая внесут предложения по запрету ввоза товаров из США 

Таким образом она отреагировала на выступление сенатора Антона Белякова, который рассказал о беспокойстве в медицинской среде в связи с возможным запретом на ввоз лекарственных препаратов от ряда тяжелых заболеваний. Парламентарий подчеркнул тогда, что запрет на закупки лекарств, даже имеющих российские аналоги, может вызвать проблемы, поскольку при одном и том же фармакологическом действии есть старые и инновационные препараты, есть оригиналы, а есть дженерики, которые не всегда могут быть взаимозаменяемыми.
"Я за то, чтобы мы в рамках санкций запретили английский «Роллс-Ройс», американский «Кадиллак», «Кока-колу», "Макдональдс" и даже «Айфон», но ни в коем случае не лекарства, которые нужны нашим людям и, прежде всего, нашим детям", — сказал Беляков.
Валентина Матвиенко отметила, что закон об ответных ограничениях пока еще находится в проекте, над ним идет работа, в том числе — в верхней палате парламента. По словам спикера, соответствующие поручения даны троим ее заместителям, а также комитетам по международным делам, экономической и социальной политике. Им предстоит «подготовить уточнения, дополнения, изменения».
"Мы их в установленный срок до 3 мая внесем, чтобы они были учтены", — добавила глава Совфеда. После первого чтения, которое планируется 15 мая, СФ направит официальные поправки.
По ее мнению, ответ на недружественные действия США «должен быть жестким, умным, точным, но ни в коей мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам».