Глава Удмуртии предупредил мэра Ижевска об ответственности за плохой ремонт дорог

"Вот сейчас будет сюрприз для Юрия Александровича [Тюрина] и для дорожных служб. Я сейчас набрал уже с два десятка фотографий, как мы ямы заделываем. В итоге, я думаю, что даже без уголовных дел не обойдемся", — сказал он на встрече с представителями НКО.

Бречалов назвал безобразием то, как ремонтируют дороги в Ижевске. «Просто безобразие — взяли блямбу такую ляпнули — на, прохожий, иди», — возмутился он. По словам Бречалова, такие заплаты отваливаются через два месяца, а на эти работы тоже выделяются средства.