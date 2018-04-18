Генпрокуратура пресекла случаи сбора биометрических данных детей в Чувашии

Об этом стало известно на заседании комитетов Совфеда . Нарушения установлены еще в ряде регионов.

Александра Буксмана. «Мы неоднократно вскрывали нарушения разного рода: например, в Чувашии , Воронежской, Московской областях коммерческие организации осуществили попытку претворить проект «Ладошки» — систему безналичной оплаты за услуги в школе», — цитирует ТАСС первого замгенпрокурора РФ

Буксман пояснил, что у детей фотографировали ладони без разрешения родителей. По его словам, биометрические данные школьников собирались и в других целях.

Напомним, в июле в России планируют запустить единую биометрическую систему для получения госуслуг в здравоохранении и торговле.