Генпрокуратура пресекла случаи сбора биометрических данных детей в Чувашии 

Об этом стало известно на заседании комитетов Совфеда. Нарушения установлены еще в ряде регионов.
«Мы неоднократно вскрывали нарушения разного рода: например, в Чувашии, Воронежской, Московской областях коммерческие организации осуществили попытку претворить проект «Ладошки» — систему безналичной оплаты за услуги в школе», — цитирует ТАСС первого замгенпрокурора РФ Александра Буксмана.
Буксман пояснил, что у детей фотографировали ладони без разрешения родителей. По его словам, биометрические данные школьников собирались и в других целях.
Напомним, в июле в России планируют запустить единую биометрическую систему для получения госуслуг в здравоохранении и торговле.