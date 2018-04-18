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Генпрокуратура пресекла случаи сбора биометрических данных детей в Чувашии
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Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Генпрокуратура пресекла случаи сбора биометрических данных детей в Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом стало известно на заседании комитетов Совфеда. Нарушения установлены еще в ряде регионов.
«Мы неоднократно вскрывали нарушения разного рода: например, в Чувашии, Воронежской, Московской областях коммерческие организации осуществили попытку претворить проект «Ладошки» — систему безналичной оплаты за услуги в школе», — цитирует ТАСС первого замгенпрокурора РФ Александра Буксмана.
Буксман пояснил, что у детей фотографировали ладони без разрешения родителей. По его словам, биометрические данные школьников собирались и в других целях.
Напомним, в июле в России планируют запустить единую биометрическую систему для получения госуслуг в здравоохранении и торговле.
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