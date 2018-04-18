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В Ярославле разваливается беседка на набережной. Опять
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В Ярославле разваливается беседка на набережной. Опять 

76.ru 39 минут назад
Фото: 76.ru
Беседка на Волжской набережной снова разваливается. Куски штукатурки опять отваливаются от губернаторской беседки. Всё это произошло на глазах ярославцев, мирно прогуливающихся по набережной.
— Хорошо, что никто не пострадал, — рассказал очевидец произошедшего Юрий Торопов.
Внушительные куски штукатурки теперь «украшают» участок возле беседки. Да, такое гостям показать стыдно. В мэрии сказали: всё починим.
— Беседку сделаем в течение двух недель, — пообещали власти.
По словам чиновников, в ближайшее время опасную беседку огородят. Хорошо бы побыстрее. В прошлый раз кусок штукатурки свалился на голову девочке.
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