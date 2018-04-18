«Концлагерь» для животных. Как владельцы-мучители могут уйти от ответа

Без еды и воды

Первыми тревогу подняли местные журналисты.

«Здесь слухи расходятся быстро. Говорили, что в усадьбе, где хотели развивать экотуризм, мрут олени, — рассказывает корреспондент газеты «Красное знамя» Елена Звягинцева. — Поехала туда с коллегами. На месте увидели на поле без единой травинки этих животных. Воды нет. Тут же — трупы. Мы насчитали около двадцати. Запах, мухи. Нас самих там чуть не прибили: подъехал друг хозяина усадьбы. Орал, кидался на оператора. Но после этого оленей перегнали на новое пастбище. Они там, бедные, сразу же набросились на траву».

Позже выезжали следователь и ветеринарный инспектор. Взяли пробы. Причину гибели животных устанавливают.

Этот случай — не единственный. Прокуратура рассматривает заявление Федерации конного спорта области. В феврале в Сети появились фото истощённых и покалеченных лошадей на ферме недалеко от областного центра, в Гурьевском районе. К владелице выехали представители федерации с ветеринарами.

«Самых слабых лошадей, которые уже практически на ногах не стояли, конники выкупили, — говорит кандидат ветеринарных наук Виолетта Фарафонтова. — У одной из них повреждён глаз, у другой — ноги. Их лечат. Ещё пять лошадей оставались там. Судя по тому, на каких машинах приехали владельцы, у них есть деньги. Но условия там ужасные — просто неприспособленный свинарник. Никаких денников, только шатающиеся решётки. К нашему приезду уже было сено, но овса нам не показали. В конюшне не было воды. Кони — худые. Их периодически держат на верёвке на улице. Лошадь съела всю траву вокруг, хочется ещё, а нет. И если владельцы не приехали, они стоят голодные и без воды. Происходит обезвоживание. Это какой-то концлагерь для животных… Лошадей нужно прививать, сдавать анализы на заразные заболевания. На момент осмотра нам не показали этих документов. Нужно чистить копыта и точить зубы. Этого не делали. Животные по-прежнему там, хозяйка никого не пускает на территорию».

«Дефективный» закон

Всё очевидно: есть страдающие животные и владелец, который довёл их до такого состояния. Но удастся ли привлечь его — неизвестно.

«Собрать доказательства по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») — проблема, — говорит юрист Федерации конного спорта Глеб Петренко. — Надо подтвердить, что умышленные действия человека повлекли смерть или увечье лошади. Если истощённые лошадки выздоровеют, состава преступления не будет. Такая позиция у нашего государства. Нужно менять нормативные акты».

В конюшню в Гурьевском районе и на оленью ферму под Краснознаменском выезжали из областной станции по борьбе с болезнями животных, которая должна контролировать их содержание. Служба подчиняется минсельхозу. Оперативно дать комментарий там не смогли.

Недавно ст. 245 УК РФ ужесточили: теперь максимальное наказание — до 5 лет тюрьмы. Только вряд ли это изменит ситуацию. Особенно много случаев жестокого обращения в отношении собак. В любом приюте расскажут истории о том, как выручали животных.

«Мы это не афишируем, — говорят в одной из общественных организаций. — Потому что сами, чтобы спасти животное, нарушаем — крадём у владельцев. Животных сажают на цепь на предприятиях или дачах и не кормят. Собаки съедают всё вокруг — и траву, и корни. 245-ю статью переписали, но не в том месте. Увеличили сроки заключения, но доказать состав преступления по-прежнему невозможно. Поэтому если делать по закону: писать заявления, ждать ответов, а обычно это отписки, что нет состава преступления, звери помощи не дождутся».