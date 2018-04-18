Фонтаны в Подмосковье планируют запустить в начале мая

Городские фонтаны в Подмосковье планируют запустить в начале мая, при этом решение о конкретной дате запуска принимают муниципальные главы, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

«Городские фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан, для которых сегодня мы и создаем места притяжения и так называемую «экологию глаза». В прошлом году они начали работу в начале мая. В этом году, если погода позволит, стартуем в это же время, но на усмотрение глав муниципалитетов», — сказал Хромушин газете «Подмосковье сегодня».

На данный момент в Московской области насчитывается свыше 700 фонтанов, и в этом году добавятся новые. Сейчас специалисты проводят монтаж электроники, насосов, покраску, общестроительные работы, а перед непосредственным открытием всем фонтанам предстоит пройти проверку.