Ещё
Фонтаны в Подмосковье планируют запустить в начале мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Фонтаны в Подмосковье планируют запустить в начале мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Городские фонтаны в Подмосковье планируют запустить в начале мая, при этом решение о конкретной дате запуска принимают муниципальные главы, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
«Городские фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан, для которых сегодня мы и создаем места притяжения и так называемую «экологию глаза». В прошлом году они начали работу в начале мая. В этом году, если погода позволит, стартуем в это же время, но на усмотрение глав муниципалитетов», — сказал Хромушин газете «Подмосковье сегодня».
На данный момент в Московской области насчитывается свыше 700 фонтанов, и в этом году добавятся новые. Сейчас специалисты проводят монтаж электроники, насосов, покраску, общестроительные работы, а перед непосредственным открытием всем фонтанам предстоит пройти проверку.
РИАМО: последние новости
Работу фитнес‑клуба приостановили на юго‑западе Москвы из‑за шума Фестиваль отечественных сыроваров станет главной особенностью ярмарки в Коломенском округе Всероссийский слет социальных предпринимателей пройдет в Московской области 16 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии279
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП129
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение