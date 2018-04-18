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Центробанк приостановил лицензии страховых компаний «Дальакфес» и «Инвестстрах»
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Центробанк приостановил лицензии страховых компаний «Дальакфес» и «Инвестстрах» 

Интересант 1 час назад
Центробанк России с сегодняшнего дня приостановил лицензии на осуществление некоторых видов страхования и назначил временные администрации на полгода в московский «Инвестстрах» и дальневосточный «Дальакфес».
Мера предпринята до устранения нарушений по части финансовой устойчивости и платежеспособности. На это отведено пять дней. «Инвестстрах» работает с 1991 года и занимает 142-е место среди страховщиков по объему собранной премии по итогам 2017 года. «Дальакфес» занимает 54-е место по сбору премии
У компаний приостановлено действие лицензий на добровольное личное и имущественное страхование. «Дальакфес» приостановлено действие лицензии на страхование по ОСАГО.
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