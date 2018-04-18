«Продовольственного коллапса быть не должно»

«Мы поддерживаем введение эффективных систем прослеживаемости и считаем подобные инициативы новым шагом в развитии отечественного рынка. К очевидным плюсам внедрения „Меркурия“ можно отнести повышение прозрачности рынка путем автоматизации сбора данных на всех этапах прохождения продукции „от поля до прилавка“, снижение нагрузки на предпринимателей, минимизация коррупционных рисков на всех этапах и тому подобное. В свою очередь, прозрачность рынка будет способствовать повышению безопасности и качества продукции, что, несомненно, плюс для потребителей.

Но есть и риски. Основной риск — это проблема готовности и системы, и участников рынка к работе. Сбои при запуске системы ЕГАИС несколько лет назад вызвали временный коллапс на рынке. В данном случае речь идет не об алкогольной продукции, а о товарах первой необходимости. Поэтому здесь крайне важно обойтись без сбоев и ошибок работы системы. Действительно, готовность пока не на 100%, но по многим категориям она находится на уровне 70%. Многие наши участники уже приобрели необходимое оборудование, настроили ПО, провели или начинают проводить обучение.

С момента запуска проекта на рынке есть проблема недостатка информации. Именно поэтому риски отсутствия стопроцентной готовности всех и вся, конечно, существуют. Общее непонимание, как работать с новой системой электронной ветсертификации, хоть и сокращается, но пока полностью не исчезло. Прежде всего, оно распространяется на небольшие компании, которые по финансовым или организационным причинам не успевают своевременно зарегистрироваться в системе, не обладают нужными компетенциями и ресурсами для полноценного проведения автоматизации в указанные сроки.

Для решения этой проблемы сетям и профильным ведомствам стоит максимально активно проработать этот вопрос с небольшими компаниями, чтобы процесс регистрации в системе „Меркурий“ не приводил к приостановке их операционной деятельности.

Что касается паники по поводу возможного дефицита продуктов, то, во-первых, до начала действия системы остаётся ещё почти три месяца. Во-вторых, даже после наступления обозначенных сроков производители смогут вести работу с бумажными документами. Правда, за это придется платить штрафы. Поэтому, обозначенного продовольственного коллапса быть не должно. Риски тотального дефицита на полках сильно преувеличены, но сам по себе факт наличия проблем имеет место быть».